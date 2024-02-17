Врачи обнаружили у Александра Панкратова-Черного осложнения после перелома ребер

В Сети запустили информацию об осложнениях у Александра Панкратова-Черного. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Госпитализированный накануне с переломами ребер актер Александр Панкратов-Черный чувствует себя плохо, рассказывает источник. По информации СМИ, у актера обострились проблемы с лёгкими — он не может лежать из-за сильной одышки.

Врачи диагностировали у знаменитости ушиб легких. Из-за этого динамика выздоровления неудовлетворительная. У Панкратова-Черного зафиксировали гидроторакс и проявления дыхательной недостаточности.

Кроме того, актер жалуется на посинение кожи в моменты легких нагрузок. Также врачи обнаружили у него доброкачественную опухоль печени и признаки хронического холецистита. Медики намерены провести повторную МРТ для подтверждения диагнозов.

Напомним, Александр Панкратов-Черный поскользнулся на гастролях в Норильске: он упал и сломал ребра. Актеру пришлось отменить свое участие в ближайших спектаклях.

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