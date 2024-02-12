Перелом предплечья со смещением: какая операция предстоит юмористу Евгению Петросяну

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян находится в больнице, где получает необходимую помощь после падения на прогулке в Москве. У звезды зафиксирован перелом предплечья со смещением, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, юмориста планируют прооперировать к выходным. В данный момент хирургическое вмешательство 78-летнему Петросяну противопоказано из-за принимаемых им медикаментов. А уже к концу недели ему поставят в руку титановые пластины.

Сам артист случившееся пока никак не прокомментировал. Его супруга, как выяснилось, сейчас находится за рубежом. Она уехала в Пекин отмечать китайский Новый год. Деталями своей поездки женщина делится в социальных сетях.

Ранее актер Александр Панкратов-Черный сообщил, что отменил все спектакли из-за перелома ребер. По словам артиста, ему очень больно передвигаться.