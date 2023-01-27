Врачи Объединенных Арабских Эмиратов диагностировали у Иды Галич воспаление

Телеведущая и певица Ида Галич во время отдыха в Дубае вызвала врачей. Специалисты обнаружили воспаление.

«У меня острое воспаление, которое прыгнуло с горла на уши», - сообщила Галич в соцсетях.

При этом проблем с дыханием у телеведущей нет. «Дышу я славно», - написала Галич.

В качестве лечения врачи «вкололи «Диклофенак», «дали антибиотик и ушные капли».

Галич ничто не мешает лететь из Дубая в Москву – она не заразна. Единственное, о чем волнуется певица, - чтобы «уши во время полета не отвалились».

Ранее Галич рассказывала, как у нее обнаружили опухоль.