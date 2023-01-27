22:30, 27 января 2023
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Врачи Объединенных Арабских Эмиратов диагностировали у Иды Галич воспаление
«Вкололи «Диклофенак»: Ида Галич во время отдыха в Дубае вызвала врачей.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Телеведущая и певица Ида Галич во время отдыха в Дубае вызвала врачей. Специалисты обнаружили воспаление.
«У меня острое воспаление, которое прыгнуло с горла на уши», - сообщила Галич в соцсетях.
При этом проблем с дыханием у телеведущей нет. «Дышу я славно», - написала Галич.
В качестве лечения врачи «вкололи «Диклофенак», «дали антибиотик и ушные капли».
Галич ничто не мешает лететь из Дубая в Москву – она не заразна. Единственное, о чем волнуется певица, - чтобы «уши во время полета не отвалились».
Ранее Галич рассказывала, как у нее обнаружили опухоль.
Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
Источник:Telegram-канал Иды Галич
Автор:Лилия КараеваТеги:
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