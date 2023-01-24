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13:16, 24 января 2023
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«Так распорядилась судьба»: у Иды Галич обнаружили опухоль

«У меня была доброкачественная опухоль»: Ида Галич сделала сенсационное признание.

«Так распорядилась судьба»: у Иды Галич обнаружили опухоль

Фото: Из профиля Instagram* Галич (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ида Галич всегда была откровенна со своими подписчиками. На этот раз поклонница знаменитости попросила ее рассказать о перенесенных родах. Ответ светской львицы не заставил себя ждать и очень многих удивил сенсационным признанием.

Ида сообщила, что с самого начала ее настраивали на кесарево сечение. Так, врачи обнаружили у Галич большую доброкачественную опухоль — миому, которую надо было вырезать. Кроме того, ближе к родам выяснилось: ребенок в животе знаменитости не перевернулся, поэтому у нее не было шансов родить естественным путем.

«Мы думаем, что он не мог перевернуться как раз из-за миомы. Так распорядилась судьба. Помню, как однажды на второй день после операции я забыла, что у меня КС и чихнула со всей дури. Весь медицинский персонал тогда слетелся на мои крики», — поделилась откровением Галич.

Ранее беременная Ольга Орлова сообщила о своем заболевании. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Галич (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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