«Так распорядилась судьба»: у Иды Галич обнаружили опухоль

Ида Галич всегда была откровенна со своими подписчиками. На этот раз поклонница знаменитости попросила ее рассказать о перенесенных родах. Ответ светской львицы не заставил себя ждать и очень многих удивил сенсационным признанием.

Ида сообщила, что с самого начала ее настраивали на кесарево сечение. Так, врачи обнаружили у Галич большую доброкачественную опухоль — миому, которую надо было вырезать. Кроме того, ближе к родам выяснилось: ребенок в животе знаменитости не перевернулся, поэтому у нее не было шансов родить естественным путем.

«Мы думаем, что он не мог перевернуться как раз из-за миомы. Так распорядилась судьба. Помню, как однажды на второй день после операции я забыла, что у меня КС и чихнула со всей дури. Весь медицинский персонал тогда слетелся на мои крики», — поделилась откровением Галич.

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