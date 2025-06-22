«Врачи не понимают, что вообще делать»: Юрий Антонов рассказал о болезни, которая мучает его более 7 лет

Певец Юрий Антонов столкнулся с необъяснимой ситуацией. Уже семь лет артист страдает от неизлечимой болезни. Врачи никак не могут помочь исполнителю хита «Поверь в мечту».

О сложной жизненной ситуации Антонов рассказал Ura.ru. По словам Юрия Михайловича, он оступился и упал, получив серьезную травму ноги. Однако череда сложнейших операций и серьезные курсы реабилитации за рубежом и в Москве не помогли певцу.

«Нога меня беспокоит всегда. Даже не знаю, как быть. Все врачи в ступоре и не понимают, что вообще делать», — поделился несчастьем артист.

Последней надеждой для себя Антонов считает китайскую медицину. Ее исполнителю пока не удалось испробовать. Он планировал слетать в Китай, но к тому моменту в мире началась пандемия коронавируса.

Ранее Юрий Михайлович заявил, что не хочет уходить со сцены. По словам певца, надо выступать до тех пор, пока есть силы.