«Молодежь не будет интересоваться»: Юрий Антонов ответил, хочет ли уйти со сцены

Певец и композитор Юрий Антонов заявил, что не хочет уходить со сцены. Такое признание он сделал в беседе с «Абзацем».

«Я никогда не ставил себе возрастную планку, не планировал уходить со сцены», – поделился знаменитость.

Антонов отметил, что планку ставят себе спортсмены, а вот артисты бываю разные. По мнению мэтра, у каждого из исполнителей свое здоровье, и только оно позволяет решать – оставаться на сцене или больше не давать концерты.

«Когда есть силы – надо выступать. Даже если молодежь не будет интересоваться творчеством, останутся старые поклонники – они всегда будут рады видеть», – убежден артист.

Юрий Михайлович пояснил, что все вышедшие заметки об его уходе со сцены можно считать «сплетнями репортеров».

Его коллега Лев Лещенко тоже придерживается такого мнения. А вот певица Ирина Аллегрова в 73 года отказывается от больших сольных концертов. Ее можно увидеть только на крупных государственных мероприятиях и фестивалях.

Ранее Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных.