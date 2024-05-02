«Двигаться не могу»: адвокат Эльман Пашаев дал первый комментарий после ранения

Адвокат Эльман Пашаев дал первый комментарий после ранения. Он сообщил, что не может двигаться и не помнит момент взрыва.

Слова звездного адвоката приводит StarHit.

«Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело», - сказал Пашаев и отметил, что была проведена еще операция в госпитале.

Ранее сообщалось, что 52-летний Пашаев не может ходить. Из Макеевки его перевезли в Москву – у адвоката ранение ноги и контузия. Прогнозов о полном восстановлении Пашаева нет.

Напомним, он получил ранение под Угледаром. Вместе с сослуживцем Пашаева атаковал украинский дрон – сброшенный снаряд упал рядом с ними.

Супруга юриста назвала его состояние удовлетворительным. Женщина заявляла, что врачи делают все возможное для восстановления.