Опубликовано 02 мая 2024, 19:32
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«Двигаться не могу»: адвокат Эльман Пашаев дал первый комментарий после ранения
Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что не может двигаться и не помнит момент взрыва.
© Kashaev Pavel/East News
Адвокат Эльман Пашаев дал первый комментарий после ранения. Он сообщил, что не может двигаться и не помнит момент взрыва.
Слова звездного адвоката приводит StarHit.
«Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело», - сказал Пашаев и отметил, что была проведена еще операция в госпитале.
Ранее сообщалось, что 52-летний Пашаев не может ходить. Из Макеевки его перевезли в Москву – у адвоката ранение ноги и контузия. Прогнозов о полном восстановлении Пашаева нет.
Напомним, он получил ранение под Угледаром. Вместе с сослуживцем Пашаева атаковал украинский дрон – сброшенный снаряд упал рядом с ними.
Супруга юриста назвала его состояние удовлетворительным. Женщина заявляла, что врачи делают все возможное для восстановления.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева