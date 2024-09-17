«Врачи настаивали на госпитализации»: Дмитрий Нагиев получил травму во время спектакля

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев сильно травмировался во время спектакля «Кыся», в котором играет одну из ролей. Директор артиста рассказала, что к месту проведения постановки вызвали бригаду скорой помощи, но он отказался ехать в больницу.

По словам представителя Нагиева, он повредил ногу. Как именно это произошло, не уточняется.

«Сегодня, во время спектакля, артист сильно повредил ногу. Сильно настолько, что врачи скорой помощи настаивали на госпитализации», - сообщила директор Дмитрия.

Однако от поездки в клинику телеведущий отказался. Ему перевязали ногу, сделали уколы, и он смог отыграть спектакль. Представитель актера подчеркнула, что он при этом испытывал «зверскую боль». Она восхитилась его силой и мужеством и назвала гением.

К слову, Дмитрий Нагиев уже несколько лет практически не появляется на отечественном телевидении и не посещает светские мероприятия. Но он не отказывается от съемок в кино, а также театра.

Ранее появилась информация, сколько зарабатывает Дмитрий Нагиев за съемочный день.