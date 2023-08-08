Врачи контролировали круглосуточно: актриса Юлия Борисова полгода до смерти провела в больнице

Актриса Юлия Борисова, которая скончалась 8 августа, полгода до ухода из жизни провела в больнице, за ней круглосуточно наблюдали врачи. Об этом сообщил директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Он рассказал Пятому каналу: «Последние полгода Юлия Константиновна провела в одной из больниц Москвы в отдельной палате с полным, 24 часа в сутки, контролем врачей, полным набором всех аппаратов».

По словам директора театра, семья надеялась продлить жизнь 98-летней актрисе.

Последний выход Борисовой на сцену театра состоялся с 2019 году. Она исполнила роль в «Евгении Онегине».

Крок общался с Борисовой в последний раз в прошлом году. Он приезжал к ней домой, чтобы вручить орден – актриса была не в состоянии прийти на церемонию награждения в Кремль.

Напомним, Борисова скончалась в возрасте 98 лет. Причина смерти не называется. Известно, что в 2023 году она перенесла большой стресс – умер единственный сын.

Борисову будут помнить по роли Настасьи Филипповны в фильме «Идиот» и принцессы Турандот.