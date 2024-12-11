«Врачи говорят»: сын Бориса Щербакова рассказал, сколько актер будет находиться в больнице

Сын актера Бориса Щербакова Василий рассказал, сколько отец будет находиться в больнице. Родственник предположил, что до Нового года народного артиста России не выпишут.

Подробности узнал aif.ru.

«Врачи говорят, что все будет хорошо. Пока неизвестно, сколько он будет находиться в больнице, но до Нового года, наверное», - сообщил Василий.

По его словам, после операции «все идет по плану». Щербаков уже поправляется и выздоравливает.

Напомним, актера госпитализировали после падения на лестничной клетке. Врачи диагностировали перелом черепа. Врачи провели 10-минутную операцию по восстановлению скулы спицей. На следующий день Щербаков пожаловался на сильную боль.

11 декабря артист отмечает 75-летие. По случаю праздника в палату к нему пустили жену и сына.