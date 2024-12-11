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Опубликовано 11 декабря 2024, 18:25
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«Врачи говорят»: сын Бориса Щербакова рассказал, сколько актер будет находиться в больнице

Сын Бориса Щербакова допустил, что актер будет в больнице до Нового года.
«Врачи говорят»: сын Бориса Щербакова рассказал, сколько актер будет находиться в больнице

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Сын актера Бориса Щербакова Василий рассказал, сколько отец будет находиться в больнице. Родственник предположил, что до Нового года народного артиста России не выпишут.

Подробности узнал aif.ru.

«Врачи говорят, что все будет хорошо. Пока неизвестно, сколько он будет находиться в больнице, но до Нового года, наверное», - сообщил Василий.

По его словам, после операции «все идет по плану». Щербаков уже поправляется и выздоравливает.

Напомним, актера госпитализировали после падения на лестничной клетке. Врачи диагностировали перелом черепа. Врачи провели 10-минутную операцию по восстановлению скулы спицей. На следующий день Щербаков пожаловался на сильную боль.

11 декабря артист отмечает 75-летие. По случаю праздника в палату к нему пустили жену и сына.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:aif.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
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Борис Щербаков
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