В честь дня рождения в палату к актеру Борису Щербакову пустили жену и сына

11 декабря народному артисту России Борису Щербакову исполнилось 75 лет. День рождения звезда экранов встретил в больнице, куда его госпитализировали ранее с переломом черепа. В честь праздника к нему в палату пустили жену и сына.

Состояние артиста оставляет желать лучшего и оценивается как среднетяжелое. У Щербакова развилась анемия из-за кровопотери после неудачного падения. Он не может ходить без посторонней помощи: самостоятельно может присесть максимум на 10 минут. Актер испытывает слабость, усталость и головокружения. По анализам у Щербакова низкие эритроциты, а сахар упал до критической отметки, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи дают благоприятные прогнозы, но артисту пока необходимо быть под их наблюдением. В день рождения к нему в палату пустили жену и сына. Они посидели скромно и без застолий.

9 декабря актеру сделали репозицию челюсти с левой стороны лица. Кости скрепили спицей. Операция прошла успешно и длилась 10 минут. Однако после хирургического вмешательства появилась боль: Щербакову трудно есть, пить, разговаривать. При этом ходить со спицами придется две недели, потом конструкцию уберут.