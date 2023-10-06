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20:10, 06 октября 2023
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«Врачи говорят разное»: Николай Дроздов рассказал о диагнозе

Николай Дроздов рассказал о разных мнениях врачей по поводу его диагноза.

«Врачи говорят разное»: Николай Дроздов рассказал о диагнозе

© Kashaev Pavel/East News

Телеведущий и ученый Николай Дроздов высказался по поводу своего диагноза. По его словам, врачи постоянно говорят разное.

Слова Дроздова приводит сайт mk.ru.

«Врачи все время разное говорят, их не поймёшь», - сообщил он.

Насчет слухов об онкологии Дроздов заявил, что «в Интернете, конечно, передергивают». Супруга телеведущего ругается из-за многочисленных звонков журналистов, которые хотят выяснить, что случилось с 86-летним ученым.

По признанию Дроздова, его самочувствие нормальное, телеведущий проходит лечение, находится дома. Он отметил, что улучшения должны быть заметны по голосу: и действительно, голос стал бодрее.

«Но под наблюдением врачей. Иногда мы их вызываем, они приходят. Иногда сам езжу к ним», - рассказал он.

Ранее дочь Дроздова Елена прокомментировала сообщения о наличии у телеведущего злокачественной опухоли.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:mk.ru
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