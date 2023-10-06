«Врачи говорят разное»: Николай Дроздов рассказал о диагнозе
Николай Дроздов рассказал о разных мнениях врачей по поводу его диагноза.
© Kashaev Pavel/East News
Телеведущий и ученый Николай Дроздов высказался по поводу своего диагноза. По его словам, врачи постоянно говорят разное.
Слова Дроздова приводит сайт mk.ru.
«Врачи все время разное говорят, их не поймёшь», - сообщил он.
Насчет слухов об онкологии Дроздов заявил, что «в Интернете, конечно, передергивают». Супруга телеведущего ругается из-за многочисленных звонков журналистов, которые хотят выяснить, что случилось с 86-летним ученым.
По признанию Дроздова, его самочувствие нормальное, телеведущий проходит лечение, находится дома. Он отметил, что улучшения должны быть заметны по голосу: и действительно, голос стал бодрее.
«Но под наблюдением врачей. Иногда мы их вызываем, они приходят. Иногда сам езжу к ним», - рассказал он.
Ранее дочь Дроздова Елена прокомментировала сообщения о наличии у телеведущего злокачественной опухоли.