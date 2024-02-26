Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что на протяжении двух месяцев страдает от затяжного бронхита. Из-за болезни она даже не так часто связывается с поклонниками, поэтому создалось впечатление, что она пропала.

78-летняя Лариса Алексеевна вышла на связь с журналистами mk.ru и поделилась, что с ней происходит на самом деле. Не так давно она рассказала фанатам, что серьезно заболела. Как оказалось, проблемы со здоровьем у нее появились уже давно, но она старалась их не афишировать, чтобы не пугать аудиторию.

На данный момент поэтесса продолжает усиленно лечиться. Госпитализация ей не требуется, поэтому она делает ингаляции и микстуры на дому. Назвать свое состояние хорошим Рубальская не может. Однако призналась — выступления отменять не будет.

«Когда не кашляю, более-менее нормально (чувствую себя — прим. „Страсти“). Врачи говорят, что не умру», — поделилась поэтесса.

Ранее появилась информация, что в Москве госпитализировали Бари Алибасова. Его жена рассказала, что он попал в больницу из-за давления.