«Врачи говорят»: Киркоров перенес манипуляцию на легком

90-летний певец и отец музыканта Филиппа Киркорова Бедрос перенес манипуляцию на легком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Киркорова перевели из реанимации в кардиологию, ему стало лучше.

«Врачи говорят, что курс лечения дал положительный результат», - привел подробности собеседник.

У 90-летнего исполнителя стабилизировалось давление, одышки больше нет. Несмотря на улучшения, состояние артиста оценивают как средней тяжести.

Напомним, отца Киркорова госпитализировали 9 февраля. У него были проблемы с дыханием.

Также стало известно, что еще недавно Бедрос Киркоров попал в больницу в Адлере. После уколов «какого-то лекаря» у него отнялась нога.