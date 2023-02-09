У Бедроса Киркорова отнялась нога после уколов «какого-то лекаря» в Адлере

Друзья 90-летнего певца Бедроса Киркорова рассказали, что он тяжело заболел месяц назад. В тот момент артист находился в Адлере и «еле ходил».

На юге у Киркорова начали отекать ноги. Тогда друзья обратились за консультациями к разным врачам, в том числе к ведущей Елене Малышевой.

«В итоге приехал какой-то лекарь, осмотрел ноги Бедроса, сделал уколы. Но легче ему, увы, не стало, одна нога совсем отнялась», - рассказал источник изданию КП.

Киркоров попал в больницу Адлера, там он находился около месяца.

После проблемы с ногами певцу стало тяжело дышать из-за жидкости в легких. Его отправили на дальнейшее лечение в Москву. При этом артист не сразу лег в больницу – его госпитализировали, когда стало совсем плохо. Сейчас Киркоров находится под присмотром столичных медиков.

Ранее сообщалось, что «Скорую» Киркорову вызвала сиделка. Врачи диагностировали у него бронхит.