«Врачи говорили, что я буду не такая как все»: слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети» завершились слезами

Настоящей драмой завершился этап слепых прослушиваний в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Ни один из наставников не повернулся к 14-летней конкурсантке с ДЦП Алие Исмаиловой.

Расстроенная девушка рассказала о том, что выжила благодаря чуду, а также смогла преодолеть атаническую форму ДЦП и даже аутизм.

«Меня называют чудо-ребенком. Потому что, когда я родилась, врачи говорили, что я буду не такая как все — у меня не было шансов, по их мнению, ходить, говорить. Мы с мамой прошли тяжелый путь ради того, чтобы сейчас я сидела перед вами здесь», — рассказала Алия в эфире Первого канала.

Школьница также призналась, что не планирует связывать свою жизнь с музыкой. Она заявила, что мечтает стать врачом-реабилитологам.

«Хочу показать своим примером, что в мире всё прекрасно, сдаваться никогда нельзя», — отметила Исмаилова.

После провала на шоу мама девочки не смогла сдержать слез, однако ее поспешил успокоить представитель жюри Дима Билан. Он попросил женщину не расстраиваться, так как это «не последний момент в жизни».

Юлианна Караулова подошла к девочке и обняла ее, так как школьница расплакалась после слов Билана.

Ранее телеведущая Яна Чурикова устроила перепалку с членами жюри на съемках шоу «Голос. Дети». Ее возмутило, что никто из наставников не повернулся к одной из участниц во время слепых прослушиваний.