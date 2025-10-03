Опубликовано 03 октября 2025, 08:441 мин.
Врачи готовят к операции: что известно о состоянии сломавшей руку Любови Успенской
Mash: Успенской проведут операцию и вставят пластины в руку после перелома .
© Starface.ru
Певице Любови Успенской проведут срочную операцию. Ей вставят швейцарские пластины в руку, которую она сломала в конце сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, врачи готовят артистку к операции. Она переживает из-за того, что на руке останется большой шрам. По прогнозам врачей, Успенская сможет вернуться к выступлениям уже через несколько дней после хирургического вмешательства.
Утверждается, что певица сломала руку 30 сентября. На данный момент все концерты и корпоративы отменены.
Пока представители Успенской не комментировали новость о переломе.
