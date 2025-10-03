Врачи готовят к операции: что известно о состоянии сломавшей руку Любови Успенской

Певице Любови Успенской проведут срочную операцию. Ей вставят швейцарские пластины в руку, которую она сломала в конце сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, врачи готовят артистку к операции. Она переживает из-за того, что на руке останется большой шрам. По прогнозам врачей, Успенская сможет вернуться к выступлениям уже через несколько дней после хирургического вмешательства.

Утверждается, что певица сломала руку 30 сентября. На данный момент все концерты и корпоративы отменены.

Пока представители Успенской не комментировали новость о переломе.

