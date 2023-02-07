Врачи дежурили в зале: выживший Никита Михалков мало двигался и в основном сидел при первом появлении

Режиссер Никита Михалков не оправился после болезни. Во время первого появления после госпитализации он мало двигался и в основном сидел.

77-летний режиссер сильно изменился за месяц: он похудел, отрастил бородку.

Более того, в зале находились врачи. Они приехали по приглашению режиссера.

Михалков со сцены поблагодарил медиков и заявил, что они вытащили его с того света.

Стоимость билетов на спектакль с Михалковым доходила до 18 тыс. рублей. При этом в зале почти не было свободных мест.

После спектакля режиссер не контактировал со зрителями.

Ранее сообщалось, что Михалков появился на сцене в спектакле «12 стульев».