16:01, 07 февраля 2023
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Врачи дежурили в зале: выживший Никита Михалков мало двигался и в основном сидел при первом появлении
Зрители заплатили 18 тысяч за билеты, чтобы увидеть Никиту Михалкова после болезни.
Фото: TIZIANA FABI/AFP/East News
Режиссер Никита Михалков не оправился после болезни. Во время первого появления после госпитализации он мало двигался и в основном сидел.
77-летний режиссер сильно изменился за месяц: он похудел, отрастил бородку.
Более того, в зале находились врачи. Они приехали по приглашению режиссера.
Михалков со сцены поблагодарил медиков и заявил, что они вытащили его с того света.
Стоимость билетов на спектакль с Михалковым доходила до 18 тыс. рублей. При этом в зале почти не было свободных мест.
После спектакля режиссер не контактировал со зрителями.
Ранее сообщалось, что Михалков появился на сцене в спектакле «12 стульев».
Источник фото:TIZIANA FABI/AFP/East News
Источник:МК
Автор:Лилия КараеваТеги: