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16:01, 07 февраля 2023
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Врачи дежурили в зале: выживший Никита Михалков мало двигался и в основном сидел при первом появлении

Зрители заплатили 18 тысяч за билеты, чтобы увидеть Никиту Михалкова после болезни.

Врачи дежурили в зале: выживший Никита Михалков мало двигался и в основном сидел при первом появлении

Фото: TIZIANA FABI/AFP/East News

Режиссер Никита Михалков не оправился после болезни. Во время первого появления после госпитализации он мало двигался и в основном сидел.

77-летний режиссер сильно изменился за месяц: он похудел, отрастил бородку.

Более того, в зале находились врачи. Они приехали по приглашению режиссера.

Михалков со сцены поблагодарил медиков и заявил, что они вытащили его с того света.

Стоимость билетов на спектакль с Михалковым доходила до 18 тыс. рублей. При этом в зале почти не было свободных мест.

После спектакля режиссер не контактировал со зрителями.

Ранее сообщалось, что Михалков появился на сцене в спектакле «12 стульев».

Источник фото:TIZIANA FABI/AFP/East News
Источник:МК
Теги:
#Никита Михалков
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#болезнь
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#госпитализация
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