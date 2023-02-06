20:01, 06 февраля 2023
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Изменился за месяц: Никита Михалков вышел на сцену после болезни
77-летний Никита Михалков вышел на сцену после январской госпитализации.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Режиссер Никита Михалков появился на сцене. Это произошло впервые после госпитализации в начале января.
Первоначально Михалков планировал выйти 27 января, но сделал это на несколько дней позже.
Михалков сыграл в спектакле «12 стульев» в Театре сатиры. Спектакль поставлен по фильму Михалкова. Эксклюзивные кадры появления режиссера оказались в распоряжении Пятого канала.
На видео Михалкова достаточно сложно узнать. Режиссера выдает его голос.
Напомним, 77-летнего Михалкова экстренно госпитализировали 5 января. Племянник режиссера Егор Кончаловский раскрыл диагноз, с которым тот попал в больницу.
Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги: