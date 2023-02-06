Изменился за месяц: Никита Михалков вышел на сцену после болезни

Режиссер Никита Михалков появился на сцене. Это произошло впервые после госпитализации в начале января.

Первоначально Михалков планировал выйти 27 января, но сделал это на несколько дней позже.

Михалков сыграл в спектакле «12 стульев» в Театре сатиры. Спектакль поставлен по фильму Михалкова. Эксклюзивные кадры появления режиссера оказались в распоряжении Пятого канала.

На видео Михалкова достаточно сложно узнать. Режиссера выдает его голос.

Напомним, 77-летнего Михалкова экстренно госпитализировали 5 января. Племянник режиссера Егор Кончаловский раскрыл диагноз, с которым тот попал в больницу.