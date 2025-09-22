«У меня 10 лет нет личной жизни»: дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной обвинила мать в проблемах с мужчинами

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной пожаловалась на отсутствие личной жизни из-за тяжелобольной матери. В новом выпуске программы «Пусть говорят» на Первом канале Ольга Шукшина рассказала, что уже почти 10 лет заботится о родном человеке и «живет ее жизнью».

86-летняя Лидия Федосеева-Шукшина не скрывает, что в последние годы ее состояние заметно ухудшилось. В СМИ писали, что актриса перенесла инфаркт и инсульт, а также страдает от деменции. За артисткой ухаживает младшая дочь Ольга, которая, как она утверждает, поставила крест на личной жизни из-за ухода за матерью.

«Не только у мамы проблемы, но и у меня, потому что на следующий год будет 10 лет, как у меня нет никакой личной жизни, а есть только мамина. Да, слово на букву „д“ (речь идет о деменции) мы не произносим дома, но есть когнитивные возрастные изменения. Да и нет тех, у кого бы не случилось такое. Стареет в организме все: печень, почки, сосуды», — заявила дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Звездная наследница опасается, что проблемы матери со здоровьем передадутся и ей, поэтому занимается профилактикой. Однако Ольга Шукшина не уверена, что сможет рассчитывать на помощь близких – сестра и племянница уже давно с ней не общаются из-за давнего семейного конфликта.

«У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. <…> Никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на все пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает», — делилась Лидия Федосеева-Шукшина.

По словам Ольги Шукшиной, она поняла, что ее крест – помогать тяжелобольной матери, когда вернулась из монастыря. И если сначала она не хотела мириться с судьбой, то теперь признается: «Моя душа удовлетворена».

Напомним, конфликты в семье Шукшиных продолжаются уже давно. Выяснилось, что 20%-ная доля Лидии Федосеевой-Шукшиной в наследстве ее мужа оказалась в руках дочери Марии. При этом актриса утверждала, что не передавала права на произведения писателя. В марте 2024 года Ольга Шукшина подала иск в Таганский суд на старшую сестру. Спустя год стало известно, что суд признал иск недействительным и подтвердил право Марии Шукшиной на наследие отца.

