«Врачи дают полгода»: мать блогерши Лерчек рассказала о состоянии здоровья ее младшего сына

Мать блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, рассказала о состоянии внука, который получил тяжелую травму. По словам Эльвиры Чекалиной, врачи дают полгода на полное восстановление. Об этом она сообщила в соцсетях.

Младший наследник Лев в конце сентября получил травму грудной клетки, был доставлен в больницу и, по словам родственников, чудом остался жив. Мать блогерши рассказала, что ребенка выписали, но это не всё.

«Левушка дома, врачи дают полгода на полное восстановление легких», — поделилась подробностями о состоянии здоровья ребенка Эльвира.

В своем обращении мама Лерчек поблагодарила всех за поддержку и переживания, а также за поздравления с днем рождения ее дочери. Напомним, Валерии недавно исполнилось 33 года. Сама блогерша уже более года находится под домашним арестом.

В честь дня рождения дети исполнили для мамы песню. Кадры были опубликованы в соцсетях.

