«Врачи чистили меня четыре часа»: Лера Кудрявцева призналась, что жалеет о пластике груди

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что жалеет о своей пластической операции. Звезда решилась на увеличение груди после рождения ребенка, но столкнулась с большими проблемами. Об этом она рассказала в интервью Kp.ru.

Через некоторое время после пластической операции у знаменитости начали протираться импланты, а силикон вытек в лимфоузлы.

«И в лимфоузлах этот гель так и остался, хотя врачи чистили меня четыре часа. Все, что около, естественно, почистили, а лимфоузлы впитали гель, как губка», — вспомнила звезда.

Лера пережила горький опыт, который не желает никому повторить. Она решила открыто рассказать о случившемся, чтобы девушки подумали несколько раз, прежде чем лечь под нож хирурга. По словам теледивы, после удаления имплантов, она стала чувствовать себя лучше и энергичнее. Теперь блондинка больше не хочет совершать манипуляции с грудью.

При этом Кудрявцева не исключает, что в будущем может сделать подтяжку лица. Она считает это необходимостью, ведь она «работает лицом». Но решится она на это только тогда, когда увидит в зеркале «сморщенную старуху».

«Я, конечно, дико боюсь, но мысленно уже настраиваюсь, что все равно где-то что-то на лице должна буду подтянуть», — пояснила артистка.

Кудрявцева также высказалась по поводу увеличения ягодиц. Она привела в пример Ким Кардашьян, попа которой, по мнению звезды, выглядит «чудовищно».

Ранее Лера Кудрявцева рассказала об издевательствах богатого сожителя.