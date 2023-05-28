Врачи бьют тревогу: что случилось с Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева вышла в свет и повергла публику в шок своим внешним видом. Певица еле передвигалась, прийдя на концерт «Машины времени». На сцену Примадонну вел под руку Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ).

Зрители не смогли не запечатлеть певицу на камеру. На кадрах видно, что Пугачева выбрала белый образ, но одежда будто велика. Брюки висят, блузка слишком объемная. Певица явно сбросила несколько килограммов.

Однако больше всего поклонников испугал горбик на спине Аллы Борисовны. Певица всегда отличалась идеальной осанкой, но теперь артистка осунулась. Кроме того, пальцы Примадонны скрючила подагра.

Медики отмечали, что звезде не подходит жара. Израильский климат делает здоровье Пугачевой хуже. Врачи рекомендуют уезжать певице из Израиля летом.

Ранее мы писали, что вещи Аллы Пугачевой из особняка оказались в секонд-хенде.