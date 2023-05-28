Распотрошили шкаф Пугачевой: вещи из особняка певицы оказались в секонд-хенде

Особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) набит различным антиквариатом — скульптуры, мебель, картины, дорогие наряды. Недавно пошел слух, что вещи певицы стали появляться в местных секонд-хендах.

Некоторые убеждены, что кто-то распотрошил шкаф Примадонны. Будто теперь можно найти на барахолках наряды, в которых выступала певица.

Журналисты спросили о происходящем у Стаса Барецкого, который заявлял, что купил особняк. По словам шоумена, он хочет сбыть некоторое приданное из шкафа Пугачевой, пишет PROZVEZD.

Отмечается, что на очереди стоят поношенные ярко-розовые лакированные лодочки артистки, которые планируется отдать на аукционе. Цена за них будет насчитывать один миллион рублей.

Ранее мы писали, что Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) впервые раскрыл детали переезда в Израиль.