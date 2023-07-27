Врачи бьют тревогу: Анатолий Вассерман рассказал о вредной привычке, которая может его погубить

Популярный 70-летний эрудит Анатолий Вассерман признался в дурных привычках. Он употребляет энергетические напитки (энергетики), которые могут быть опасны для его здоровья. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Источник утверждает, что на днях Анатолия заметили на заседании Госдумы с банкой энергетика. Сам Вассерман объяснил, что данные напитки помогают ему выдержать ранние заседания парламента.

Мужчина страдает диабетом II типа. Эндокринологи и кардиологи предупреждают, что энергетики опасны даже для здорового человека. А для пациента с сахарным диабетом, опасность увеличивается в несколько раз.

Также сообщается, что недавно знаменитость госпитализировали в московскую клинику в состоянии средней степени тяжести. Депутат жаловался на плохое самочувствие. В больнице он пробыл всего сутки, и обещал снова туда заглянуть уже в августе.

Анатолий считает, что энергетики причиняют гораздо меньше вреда, чем курение, поэтому он от них пока не отказался. На данный момент мужчина чувствует себя нормально.

Ранее Вассерман высказался о массовом отравлении сидром. Депутат Государственной Думы вспомнил Александра Пушкина, комментируя массовое отравление сидром. Он также добавил: напиток был популярен из-за низкой стоимости.