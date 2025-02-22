«Та самая витаминка»: Сергей Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак

Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого в 2021 году выявили лимфому, сейчас находится в ремиссии. Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» признался, что сцена помогла ему вылечить рак.

По словам Сафронова, когда он проходил лечение, старался занимать себя максимально работой. В этом намерении артиста поддержал врач, которому он до сих пор очень благодарен.

«Я не хочу хвастать, но в этом есть определённый не кайф, а именно долгожительство артиста, именно та самая витаминка. Знаете, говорят, сцена лечит. Так вот это тот самый момент», — рассказал Сергей в разговоре с 78.ru.

При этом другие врачи советовали Сафронову ложиться в стационар и заниматься здоровьем. Но он их не послушал.

Как пояснил телеведущий, выходя на сцену, он будто открывал «невидимую баночку», которая сразу придавала ему сил. Аплодисменты давали Сергею огромную энергию, и он чувствовал, как «батарея заполняется». Именно эмоции от выполненных трюков помогли Сафронову выздороветь, уверен он.

Три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения был около 12 сантиметров. Сейчас Сергей находится в ремиссии.

Ранее иллюзионист рассказал, что полюбил с первой встречи супруга бывшей жены Марии. Он спокойно доверил новому избраннику экс-супруги воспитание своих старших детей.