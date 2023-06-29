«Врачи были уверены, что организм выдержит»: почему Валдис Пельш оказался в больнице

Телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему попал в больницу в середине июня. Напомним, появилась информация, что он перенес операцию по установке стента.

Пельш сообщил, что находился в НМИЦ имени Вишневского, где делал коронарографию. Обследование требовалось перед восхождением на гору Чогори – там планируют снимать один из документальных проектов.

Пельш отметил, что коронарография – «достаточно сложное обследование» для оценки состояния сосудов сердца.

«Оно необходимо, чтобы врачи были уверены, что мой организм выдержит, и со спокойной душой могли меня отпустить», - сказал ведущий сайту kp.ru.

Гора Чогори, на которую ему предстоит подняться, сложная для альпинистов. Часть съемочной группы уже туда отправилась.

«Я скоро их буду догонять», - заключил ведущий.

Ранее мы писали, что Пельша выписали из больницы 14 июня. Утверждалось, что врачи рекомендовали ему диету и постепенные физические нагрузки.