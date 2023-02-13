«Врачи будут бороться за мою жизнь»: ведущий «Спокойной ночи, малыши!» Григорьев озвучил диагноз

Легендарный телеведущий Юрий Григорьев на протяжении 20 лет желал добрых снов маленьким зрителям программы «Спокойной ночи, малыши!». Но в один момент «дядя Юра» пропал с телеэкрана, о его жизни не было никакой информации. Недавно мужчина появился на ТВ и рассказал о своем страшном диагнозе.

Артист стал гостем шоу «Звезды сошлись» на НТВ, где поведал о том, что с ним происходило. Оказалось, что в 2019 году врачи объявили ему чуть ли не приговор – онкология.

«Это была девятая стадия из десяти возможных по Глиссону, который описал эту раковую опухоль. То есть должно было быть плохо, а я чувствовал себя прекрасно. Прихожу к врачу, он мне: «Я практически уверен, что у вас тяжелая форма рака». А это предновогодняя пора, впереди елки, настраиваюсь на это, я очень люблю играть Деда Мороза, и ребята любят со мной играть», – рассказал ведущий.

Юрий попросил помощи у своего приятеля Леонида Ярмольника. Актер поддержал его морально и связался с лучшими врачами. Было предложено два варианта: роботизированная операция или лучевая терапия. Знаменитость не хотел долго восстанавливаться после хирургического вмешательства, поэтому выбрал второй вариант.

«Врачи сказали, что будут бороться за мою жизнь. Два месяца ходил каждое утро, ощущения не очень, но было огромное желание работать, и я получал огромную радость от того, что работал. Прошел терапию, все замечательно — я жив, здоров и работаю», – поделился 67-летний артист.

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