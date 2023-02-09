Пропавшая полгода назад Татьяна Доронина вышла на связь

Пропавшая полгода назад актриса театра и кино, президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина вышла на связь. Она направила телеграмму гендиректору театра Владимиру Кехману.

В послании, написанном в имперском духе, Доронина поздравила коллегу с 55-летием. «55 лет – это высокий рубеж в испытании на прочность человеческой значимости», - говорится в поздравлении.

Доронина заявила, что «личная смелость» Кехмана в восстановлении Художественного театра «достойна высокого уважения». Она перечислила такие характеристики гендиректора, как «недюжинная энергия, незаурядная талантливость» - по мнению актрисы, это «вселяет веру в успешную будущность» его работы.

Судя по тексту, у Татьяна Дорониной все под контролем, делает вывод МК.

Актриса пропала этой осенью. Когда 12 сентября ее хотели поздравить с днем рождения, пообщаться не получилось. Позже стало известно, что Доронину без согласия перевезли в дом престарелых. В декабре 2022 года сообщалось, что объявилась неизвестная родственница, которая называла себя племянницей актрисы.