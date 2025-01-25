«Врачи боялись за него браться»: раскрыты подробности лечения больного раком Отара Кушанашвили

Жена онкобольного телеведущего Отара Кушанашвили поделилась подробностями его лечения. В беседе с mk.ru Ольга Фролова призналась, что врачи «боялись браться» за журналиста из-за его репутации.

По словам супруги телеведущего, он перенес несколько операций и сейчас проходит химиотерапию. После этого Отара Кушанашвили ждут восстановительное лечение и стандартное обследование. Уже сейчас врачи «верят в самое лучшее», поскольку журналист соблюдает все рекомендации. Однако прежде медики не решались браться за лечение знаменитости из-за его скандальной репутации.

«Честно говоря, от одного врача я услышала, что, зная репутацию моего мужа, некоторые врачи боялись за него браться. Мол, скандальный, будет спорить, не соглашаться. Но нет: они были удивлены его дисциплине. Все, что они говорят, он выполняет беспрекословно», — отметила Ольга Фролова.

Собеседница издания раскрыла, что ее мужу диагностировали рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Несмотря на это, супруги сохраняют позитивный настрой. Ольга Фролова объяснила, что «четвертая стадия четвертой рознь», и они обратились ко врачам «не совсем поздно».

«Дело в том, что, когда у человека появляются метастазы в любом органе, это может быть даже один метастазик, ему автоматически ставится четвертая стадия. Но четвертая стадия четвертой рознь. Это может быть один метастаз, который можно удалить, а может быть метастазирование по многим органам. И это уже другая ситуация. Могу сказать, что мы обратились не совсем поздно», — заявила жена Отара Кушанашвили.

Напомним, в июне 2024 года телеведущий был госпитализирован в подмосковном Красногорске. Впоследствии Отар Кушанашвили сообщил, что проходит лечение от онкологического заболевания. Осенью журналист объявил о «триумфальной победе» над раком. Сейчас он уже вернулся к привычной жизни и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!».

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