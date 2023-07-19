Врачи бессильны: Ирина Пинчук объяснила, почему не может узнать пол будущего ребенка

Бывшая участница шоу «Дом-2» Ирина Пинчук скоро станет мамой во второй раз. Недавно девушка пожаловалась поклонникам, что гинеколог не смогла определить пол ее будущего ребенка. Об этом сообщает «Вокруг ТВ», ссылаясь на соцсети звезды.

Еще в середине апреля 28-летняя Ирина заявила, что скоро подарит Араю Чобаняну второго малыша. У пары уже есть сын Давид, который родился два года назад. Девушка регулярно посещает врача и проходит необходимые обследования, чем активно делится с подписчиками в социальных сетях.

Ранее блогер отмечала, что хочет устроить гендер-пати, где гости вместе с родителями узнают, кто появится на свет. И если в прошлый раз Ирина Пинчук организовывала шумную вечеринку, то теперь она планирует узнать пол ребенка в тихом семейном кругу.

Однако мероприятие придется отложить на какое-то время. Дело в том, что малыш запутался в пуповине, и на очередном УЗИ врач не смогла определить пол. Об этом Ирина сразу рассказала в своем микроблоге.

Фанаты предположили, что у пары родится девочка. Сама Пинчук призналась, что тоже хотела бы дочку, но будет рада и сыну.

Ранее мы писали, что после вторых родов телеведущая Надежда Ангарская стала уделять себе больше времени. Теперь она не стесняется просить о помощи с ребенком.