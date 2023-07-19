«Было сложновато»: Надежда Ангарская рассказала о главной ошибке после первых родов

Российская актриса и телеведущая Надежда Ангарская рассказала, что ее подход к воспитанию детей поменялся после рождения второго ребенка. Теперь она настаивает на том, чтобы ей помогали с малышом, и больше времени уделяет себе. Об этом сообщает журнал «The Voice».

Бывшая участница шоу «Comedy Woman» недавно вышла замуж за футбольного тренера Николая Федчука. Для Надежды Ангарской это уже второй брак, от бывшего мужа у артистки есть сын Давид. 3 мая 40-летняя знаменитость родила второго сына, Даниила, после чего решила поделиться особенностями материнства. Например, Надежда заявила, что не кормит малыша грудью.

«Как и с первым ребенком – не сложилось. Месяц – и все. Конечно, Дане было бы приятно. Но с другой стороны – столько съемок и гастролей – мне бы было сложновато», – цитирует артистку «The Voice».

Справляться со всеми трудностями телеведущей помогает няня, которая воспитывала ее первого сына. Женщина приходит на три часа в день, что позволяет Ангарской выкроить время на себя и домашние дела. К тому же повидаться с внуком приходит бабушка.

Однако Надежда призналась, что после первых родов ей было совестно оставлять малыша с няней и уезжать на работу.

«А сейчас я не отказываюсь от чьей-то помощи и даже настаиваю на том, чтобы мне помогали. Правда, все и так помогают», – подчеркнула Надежда Ангарская.

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