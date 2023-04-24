Врачам приходится выслушивать причитания Костомарова, который устал от больничных стен

46-летний фигурист Роман Костомаров стал чувствовать себя лучше, но только физически. О самочувствии спортсмена по данным на 24 апреля рассказал источник.

Состояние Костомарова оценивается как «стабильное», «все показатели в норме».

Собеседник ТАСС заявил, что фигурист начал делать восстановительные упражнения. При всех радостных новостях есть то, что врачи не в силах изменить: фигурист устал от больницы.

«Скучает по дому», - рассказал источник агентства.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января. Все худшее осталось позади: фигуристу ампутировали ноги по колено, а также кисть одной руки и пальцы на другой. Сейчас его готовят к протезированию – это займет еще 2-3 месяца.

Недавно стало известно о просьбе Костомарова к окружению. Он заявил, что хочет оставить в тайне некоторые сведения о своем состоянии.