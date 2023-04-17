Попросил оставить в тайне: важную просьбу Романа Костомарова разболтали прессе

Фигурист Роман Костомаров обратился с просьбой к своему окружению. Его слова привел источник, знакомый с ситуацией.

Спортсмен пожелал сохранить в тайне некоторые сведения о состоянии здоровья. Для Костомарова важно, чтобы никакая информация не поступала в прессу.

«Сейчас он попросил тишины», - рассказал собеседник сайта Sport24.

Людям достаточно знать, что фигурист жив и угрозы жизни нет.

Впереди Костомарову предстоит «добраться до центра реабилитации, пройти необходимые курсы». Когда он выйдет, то все расскажет сам: «если решит и захочет», добавил источник.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу 10 января. При поступлении у него выявили бактерию пневмококк – она указывала, что течение болезни будет тяжелым. Костомаров провел в больнице более трех месяцев. За это время ему ампутировали ноги по колено, а также кисть одной руки и пальцы на другой.

На днях в палату к фигуристу впервые пришли дети. 12-летняя дочь и 7-летний сын смогли навестить отца в реанимации.