Врач заподозрил страшный диагноз у резко похудевшей Надежды Кадышевой

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья 66-летней певицы Надежды Кадышевой, получившей вторую волну популярности. Они отметили, что в последнее время артистка кажется сильно похудевшей и изможденной. Врач-терапевт Андрей Кондрахин допустил, что звезда, возможно, серьезно больна.

Как пояснил специалист, лицо всегда худеет первым при тяжелых болезнях.

«Чтобы похудеть действительно сильно, должна быть очень тяжелая болезнь. Причем абсолютно любая. Тут нужна полная диагностика организма, по одному виду человека невозможно что-то конкретное сказать», — приводит слова врача Абзац.

Доктор добавил, что организму очень тяжело переваривать пищу во время плохого самочувствия, поэтому многие отказываются от еды.

По его словам, исполнительница хита «Широка река» могла похудеть из-за плотного гастрольного графика в летний период.

Напомним, бывшая невестка знаменитости модель Габриелла Мерман говорила, что у Кадышевой есть серьезные проблемы со здоровьем, и она буквально живет на таблетках.

Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что Кадышева «окочурится на сцене» из-за проблем со здоровьем.