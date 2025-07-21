«Врач забыла в глазу расходные материалы»: жена Бари Алибасова-младшего лишилась зрения

Жена Бари Алибасова-младшего Арина заявила о врачебной ошибке, из-за которой лишилась здорового глаза. Адвокат девушки Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что ее подзащитная уже обратилась в полицию. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам юриста, десятая супруга Алибасова-младшего пришла в клинику после того, как во время родов у нее произошел разрыв сетчатки одного глаза. Арина записалась на операцию по восстановлению зрения в Нижнем Новгороде, но хирургическое вмешательство пошло не по плану. Практически сразу девушка стала жаловаться на болевые ощущения.

«Во время операции врач, вероятно по небрежности или неопытности, забыла в глазу моей подзащитной расходные материалы. <…> Врач, делавший исследование, с удивлением воскликнула: „У вас же остался силикон, который „припаялся“ к сетчатке. Из-за этого вы ничего не видите!“», — рассказала Вербицкая-Линник.

Адвокат отметила, что после этой операции Арине предложили в клинике еще одно дорогостоящее хирургическое вмешательство — замену глаза на искусственный. В суде жена Алибасова-младшего намерена требовать компенсацию.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца.