Самое главное у него – суметь вернуться из туалета в кровать: сын Бари Алибасова высказался о самочувствии отца

Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал сообщения об ухудшении состояния отца. По его словам, самое главное для родственника сейчас – суметь вернуться из туалета в кровать.

Алибасов-младший рассказал, что если со здоровьем отца происходит «что-то критичное», жена продюсера тут же звонит.

«Сегодня не звонила, значит, все норм», - сказал Алибасов изданию «Абзац».

Он сообщил, что отец занялся ресторанным бизнесом, открыл кафе у дома. Бари поделился: продюсер всегда любил готовить, хотя последняя супруга превосходит его в кулинарном таланте. Речи о возвращении к музыке в семье Алибасова не стоит.

«Пока у него самая главная задача – после того, как он идет в туалет, суметь вернуться в кровать», - подытожил сын продюсера.

Ранее сообщалось, что 78-летний Алибасов обратился к врачам из-за проблем с сердцем. Он якобы жаловался на боль в груди, которая отдает в руку, плечо и челюсть.