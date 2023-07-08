Врач-терапевт рассказал, мог ли климат стать причиной смерти сына Людмилы Хитяевой

Незадолго до смерти сын актрисы Людмилы Хитяевой Павел Белокринкин проходил лечение, где у него выявили скопление жидкости в легких. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал Пятому каналу, почему происходит гидроторакс, приводящий к смерти, и как это связано с климатом, в котором живет человек.

Врач отметил, что жидкость в легких скапливается из-за множества причин. Среди них: заболевания сердца, заболевания легких или неопластические процессы в организме. Однако точную причину назвать очень тяжело.

Специалист также сообщил, что организм дает универсальную реакцию на множество проблем. Многие болезни протекают одинаково, хотя начинаются по-разному из-за разных причин.

Кондрахин отметил, что климат не может так сильно повлиять на развитие заболевания. Он может выступать в качестве триггера, ускоряющего уже имеющееся заболевание.

В отношении сына Хитяевой точную причину смерти можно назвать лишь после проведения экспертиз. Врач отметил, что все зависит от организма человека и того, какие у него иммунная система и способность противостоять инфекциям.

Напомним, 5 июля скончался единственный сын актрисы «Тихого Дона» Людмилы Хитяевой. Вернувшись из Таиланда, где мужчина долгое время жил и работал, он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. На второй день после выписки Павел Белокринкин умер.

92-летняя актриса Людмила Хитяева тяжело переживает утрату. Знаменитости даже потребовались уколы, чтобы восстановиться.