Без уколов неадекватный человек: Людмила Хитяева тяжело переживает смерть единственного сына

92-летняя актриса Людмила Хитяева тяжело переживает смерть единственного сына Павла Белокринкина. Знаменитости потребовались уколы, чтобы восстановиться.

Говоря о реакции на новость о смерти 69-летнего сына, она призналась: «Когда мне сообщили (о смерти — прим.), я была тенью». Слова Хитяевой приводит Пятый канал.

Благодаря инъекциям Хитяева «разговаривает нормально».

«Уколы помогли мне, и я сейчас вполне адекватный человек как бы», - поделилась актриса.

Напомним, Белокринкин скончался внезапно. Перед этим он долгое время работал в Таиланде: по мнению матери, там мужчина подорвал здоровье.

Похороны должны пройти 8 июля, но Хитяевой не дают место на Преображенском кладбище. Там находятся могилы ее родителей, да и сама актриса хочет, чтобы ее захоронение когда-нибудь оказалось в данном месте. Причину отказа Хитяевой не сообщают. При этом актриса заметила, что на кладбище появляются новые могилы.