Врач сообщил, как повлияло на Костомарова выступление в минус 25 градусов

Фигурист Роман Костомаров перед госпитализацией выступал в минус 25 градусов. Но сам по себе мороз не страшен – опасно, если было сочетание переохлаждения и еще двух болезней.

Об этом на условиях анонимности рассказал врач анестезиолог-реаниматолог.

«Сам по себе мороз - ничто. Но если было сочетание и ковида, и переохлаждения, и еще в нем дремала какая-то бактериальная инфекция — это страшное дело», - сообщил специалист МК.

По словам медика, часто даже молодой и здоровый организм не выдерживает две болезни сразу.

Врач также дал ответ, часто ли некроз затрагивает руки. Специалист объяснил, что в первую очередь отмирает то, без чего можно жить. Остальное борется до последнего.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. По другим данным, прооперирована только одна стопа. Разные источники сообщают о гриппе или коронавирусе у Костомарова.