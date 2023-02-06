16:41, 06 февраля 2023
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«Уже прооперирован»: Роману Костомарову отрезали стопы в «Коммунарке»
Prozvezd: один из докторов Костомарова сообщил, что спортсмену отрезали стопы.
Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru
Фигуристу Роману Костомарову отрезали стопы. Об этом сообщило издание Prozvezd со ссылкой на источник.
«Он уже прооперирован», - рассказал доктор, имеющий отношение к лечению Костомарова.
По словам источника, сейчас врачи смотрят, «насколько ткани живы». Исходя из этого будет выбрана дальнейшая тактика.
«К сожалению, возможны еще операции», - поделился он.
Других подтверждений данной информации нет.
Ранее сообщалось, что врачи еще не приняли решение об ампутации ноги Костомарову. Также стало известно, что к лечению спортсмена подключили врачей из Германии. Не исключалось, что он будет перевезен на дальнейшее лечение за границу.
Источник фото:Евгений Федотов/ Starface.ru
Источник:Prozvezd.info
Автор:Лилия КараеваТеги: