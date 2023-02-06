«Уже прооперирован»: Роману Костомарову отрезали стопы в «Коммунарке»

Фигуристу Роману Костомарову отрезали стопы. Об этом сообщило издание Prozvezd со ссылкой на источник.

«Он уже прооперирован», - рассказал доктор, имеющий отношение к лечению Костомарова.

По словам источника, сейчас врачи смотрят, «насколько ткани живы». Исходя из этого будет выбрана дальнейшая тактика.

«К сожалению, возможны еще операции», - поделился он.

Других подтверждений данной информации нет.

Ранее сообщалось, что врачи еще не приняли решение об ампутации ноги Костомарову. Также стало известно, что к лечению спортсмена подключили врачей из Германии. Не исключалось, что он будет перевезен на дальнейшее лечение за границу.