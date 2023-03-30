Врач рассказал, что пораженный мозг может помешать Костомарову вернуться к полноценной жизни

Врач Александр Эдигер рассказал, что может помешать фигуристу Роману Костомарову вернуться к нормальной жизни после всех ампутаций. Он сообщил, что в первую очередь все зависит от того, был ли поражен мозг. Информация об этом поступала раньше.

«Здесь все зависит от того, была ли ложной прежняя информация о поражении мозга Костомарова», - сказал медик Общественной службе новостей.

Если данные сообщения не соответствуют действительности, то дальнейшая судьба спортсмена обусловлена возможностью нервной системы справиться с отсутствием некоторых частей тела.

Говоря о «новой жизни» Костомарова, эксперт подчеркнул, что она предусматривает инвалидность и обездвиженность первое время. Перед фигуристом стоит задача выстроить новую психологическую модель жизни. В сложившейся ситуации его воля к жизни и внутренняя энергия должны возобладать над «страшными обстоятельствами» - только в таком случае Костомаров сможет вновь заниматься активной деятельностью.

Эдигер предположил, что спортсмен станет комментатором или аналитиком спортивных событий.

Ранее источник в «Коммунарке» сообщил, что к Костомарову приезжают врачи из Германии, а также из других больниц. Это связано с тем, что родные не доверяют местным специалистам.

Также стало известно о подготовке Костомарова к выписке. Его судьбу сейчас решают врачи не «Коммунарки».