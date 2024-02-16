«Врач припечатал диагнозом»: оказавшаяся в инвалидном кресле Кудрявцева сообщила об операции

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ей предстоит операция из-за полученной травмы ноги. Сначала она надеялась, что все обойдется, однако, услышав диагноз, поняла – все совсем непросто.

Недавно артистка опубликовала в личном блоге новость о том, что оказалась в инвалидной коляске. Как оказалось, она пострадала во время репетиции танца для шоу «Звезды». На одной из тренировок она почувствовала сильную боль в колене, после чего ей пришлось отправиться в больницу. Как поняла Лера из объяснений врача, она неудачно приземлилась, из-за чего порвалась связка в колене, и тазобедренная кость «стукнулась» о голень.

«После МРТ врач припечатал диагнозом. Самое дурацкое в этой истории, что кресты надо только оперировать. Берут сухожилия из другого колена или голени и привинчивают титановыми шурупами», - поделилась Кудрявцева.

Операция назначена на следующую неделю. Пока телеведущая ждет, когда сойдет отек, и передвигается на костылях по квартире. А после хирургического вмешательства ей потребуется время на реабилитацию. Так что к работе Кудрявцева вернется нескоро.

Ранее Лера Кудрявцева призналась в психологических проблемах после разрыва с мужем-хоккеистом.