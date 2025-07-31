Врач объяснил, почему Киркорову сложно передвигаться

Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил состояние певца Филиппа Киркорова, который на очередном видео с трудом шел к машине и садился в автомобиль при помощи ассистентов. Специалист напомнил, что при сахарном диабете у людей очень болят ноги.

Комментарий медика приводит издание «Абзац».

Кондрахин заявил о большом количестве заболеваний, которые грозят осложнениями на ноги и мышцы.

«У Филиппа Киркорова могли начаться изменения мышечного аппарата – это связано обычно с возрастом или болезнью. Например, сахарный диабет дает нарушение кровообращения в мышцах. У страдающих диабетом людей очень болят ноги. Им тяжело стоять и ходить», - сказал терапевт.

Кондрахин напомнил, что из-за работы на сцене у Киркорова может развиться варикоз нижних конечностей. В таком случае организму будет с трудом даваться любая нагрузка.

Напомним, весной Киркоров обратился к врачам после травмы руки на концерте. Позже появились сообщения о возможных осложнениях у певца из-за сахарного диабета.

Продюсер Леонид Дзюник рассказывал, что Киркоров вынужден раз в неделю принимать препарат от сахарного диабета. При этом появление болезни связывали с пристрастием Киркорова к чипсам и газировке.