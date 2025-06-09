«Поглощал чипсы»: продюсер рассказал о неизлечимой болезни Киркорова и побочке от препарата из США

Продюсер Леонид Дзюник, знакомый с певцом Филиппом Киркоровым с 2003 года, рассказал, что у артиста возможно плохое заживление кожи после ожога. Это связано с американским препаратом, который принимает исполнитель от сахарного диабета.

Своим мнением Дзюник поделился в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам продюсера, Киркоров следит за здоровьем, когда нет работы, а выбирая между мероприятием и врачом, предпочтет первое.

«У него же сахарный диабет. Я тоже болен, так что у нас есть общие темы для разговоров. Я колю российское лекарство раз в неделю, а он покупает американское, оно очень сильное, хорошее, но у него побочка. Может возникнуть проблема с заживлением кожи. От лекарства он так замечательно похудел. Я похудел за 1,5 года на 16 кг, он порядка 25», - сообщил Дзюник.

Продюсер рассказал: артист принимает препарат раз в неделю. Он также уточнил, что у Киркорова диабет второго типа.

Дзюник вспомнил, что «Филипп очень сильно поглощал чипсы». Другой его страстью была газировка.

Это подтвердила ведущая Лера Кудрявцева. Звезда отметила: «Он постоянно на газированной воде. Он всегда ее пил ведрами».

Ранее сообщалось, что Киркоров впервые после новостей о проблемах со здоровьем вышел в свет. Певец посетил премию МУЗ-ТВ. Он поблагодарил коллегу Сергея Лазарева и всех, кто не оставил в беде.