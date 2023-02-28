Врач назвал возможный срок жизни Заворотнюк без рецидива после «выжигания» рака радиацией

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из онкоклиники после пяти месяцев терепии. Ее лечили с помощью инновационного метода, который применяется далеко не во всех странах и заключается в «выжигании» раковых клеток радиацией. Врач-диагност Андрей Звонков рассказал, сколько актриса может прожить после терапии без рецидива и в чем сложность использования этого метода.

Специалист отметил, что первичную опухоль у Заворотнюк лечили по стандартному протоколу: он предполагает хирургическое удаление, лучевую и химиотерапию. Однако химиотерапии опухоль Заворотнюк поддается «крайне тяжело».

В последний год актриса лечилась у ученого Алексея Кривошапкина, который разработал метод интраоперационной баллонной электронной брахитерапии.

«Если Алексею Кривошапкину удалось реально Анастасию спасти и пять лет она проживет без рецидива — слава Богу! Главная проблема — дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями», - сказал Звонков.

Он отметил, что важная задача при лечении с помощью «выжигания» раковых клеток радиацией – «не облучить весь организм». В данной ситуации врачам приходится воздействовать на больные клетки и не задевать при этом здоровые.

Ранее сообщалось, что дочь Заворотнюк Анна срочно вылетела в Россию после выписки матери.