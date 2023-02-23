Чтобы успеть проститься: дочь Заворотнюк срочно собрала чемоданы и вылетела в Россию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что собирается приехать в Москву. Девушка срочно взяла билеты.

Анна Заворотнюк рассказала: «Собираюсь в Москву слетать, сегодня буду брать билеты. Соскучилась по семье».

Примечательно, но приезд дочери из Дубая совпал с недавней выпиской актрисы из онкоклиники, где она находилась с сентября 2022 года. Поклонники увидели в срочном приезде плохой знак и решили, что лечение не помогло.

«Может, хочет использовать шанс проститься», «Значит, что-то случилось, раз ни с того ни с сего собралась домой», - начали высказывать разные версии поклонники.

Ранее сообщалось, что к лечению Заворотнюк привлекли ученого, который разработал технологию выжигания раковых клеток радиацией.