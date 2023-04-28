«Врач направил на обследование»: 61-летняя Роза Сябитова пострадала во время работы на ТВ

Роза Сябитова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Несмотря на то, что передачу «Давай поженимся!» убрали из эфира ТВ, женщина продолжает вести активную деятельность и является частой гостьей светских мероприятий. Кроме того, телеведущая активно развивает личный блог, в котором нередко рассказывает истории из жизни. На этот раз Роза вышла на связь и сделала тревожное заявление.

По словам Сябитовой, она стала хуже слышать на одно ухо, и причиной этого является ее работа на ТВ. Во время съемок шоу «Давай поженимся!» она надевала наушник, с помощью которого продюсеры давали ей информацию об участниках. Специальное устройство пагубно повлияло на ее здоровье, вот почему Роза обратилась за помощью к медицинскому сотруднику.

«Врач направил на полное обследование. Повлиял ли наушник на ухудшение слуха, узнаю после диагностики», — цитирует Газета.Ru телеведущую.

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