10 выкидышей и смерть мужа: 61-летняя Роза Сябитова рассказала о семейной трагедии

Роза Сябитова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Телеведущая ведет активный диалог с подписчиками и всегда дает откровенные интервью. На этот раз знаменитость поделилась пережитой трагедией, которая никого не оставила равнодушным.

Ни для кого не секрет, что Роза стала матерью двоих детей. Однако долгое время она никак не могла испытать радость от рождения ребенка, и виной всему аборт, сделанный в 21 год. Вот почему Сябитова пережила 10 выкидышей. Ее первый супруг с пониманием относился к ситуации, но, несмотря на это, телеведущей было очень тяжело в те роковые дни.

«Это была огромная трагедия для меня. Проблема была в том, что я маниакально относилась к этому вопросу», — поделилась откровением знаменитость.

По словам Розы, в какой-то момент она уже смирилась с тем, что не станет матерью, однако сразу после этого на ее долю выпало счастье: Сябитова узнала о беременности. Так, у телеведущей появились на свет сын и дочь. Знаменитость мечтала и о третьем ребенке, но у судьбы были свои планы. В 1993 году не стало ее первого супруга.

К слову, после этой трагедии Роза неоднократно пыталась вновь обрести женское счастье, но все, увы, безуспешно. На сегодняшний день телеведущая твердо убеждена, что в отношениях с мужчиной не нуждается.

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