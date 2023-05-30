Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина показала большую грудь после сообщения о пластике

За последние несколько лет дочь Любови Успенской изменилась до неузнаваемости. Татьяна Плаксина пережила как внешние, так и внутренние трансформации. Она помирилась с матерью, поборола наркотическую зависимость, а также начала карьеру певицы. Сравнивая нынешние фото девушки с теми, что были сделаны еще три года назад, можно смело говорить – это два разных человека. Но звездная наследница не останавливается на достигнутом и продолжает с каждым днем себя совершенствовать.

Стоит отметить, что Плаксина пережила несколько операций, чтобы стать такой, какой ее сейчас видят фанаты. Под нож хирурга она ложилась из-за необходимости, так как после падения с велосипеда она получила серьезные травмы. А восстановив внешность, Татьяна задумалась о том, чтобы улучшить свое тело. Так, в конце прошлого года она открыто заявила, что мечтает увеличить грудь. В этом ее поддержала Успенская и даже сказала, что готова оплатить лучшую клинику.

После этого признания прошло уже долгое время, но ничего в молодой артистке не менялось. До недавнего времени. На днях же она выставила в Сети новое фото, на котором предстала в весьма откровенном платье, и публикацию ожидаемо стали обсуждать фанаты. Дело в том, что на снимке Плаксина продемонстрировала немаленький бюст, что может указывать лишь на два варианта: вокалистка все-таки исполнила мечту или подобрала хороший пуш-ап. Сама Татьяна пока никак не прокомментировала изменения в фигуре.

Ранее дочь Любови Успенской заявила, что готова выйти замуж.